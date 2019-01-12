«Бжик и не мужик»: Билан сбрил бороду перед случайной встречей со «старым другом»

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Геи? Где находится рука его «друга»? Почему Дима побрился прямо перед встречей? Почему друг не просто друг, а «старый молодой»? И не об этом ли говорил Билан, утверждая, что «женится только ради хайпа»? Обо всём по порядку:

Дима Николаевич опубликовал в своём Insta-профиле свежее фото в обнимку со своим «старым молодым другом». «Почти 40-летний» певец выглядит не на шутку довольным и помолодевшим, т.к. сбрил бороду. Отсутствие щетины говорит о том, что сделал он это прямо перед встречей. И где это находится рука «друга»?

Певца, которому незачем жениться кроме как для хайпа, часто обвиняют во «всяком». Например, с Филиппом Киркоровым, чему есть соответствующие подтверждения. В целом сладкопевный, моложавый и ухоженный Дима вызывает у публики очень определённое впечатление.

Не об этом ли говорил Билан, называя себя «ночным хулиганом»? И какой именно «наган» он имел в виду? «Молодой друг» Димы Николаевича, некто Alex Kor, также поделился этой фотографией в своём профиле, где приписал хэштеги - #зонакомфорта и #встречинеслучайны.

Страница Александра – вообще кладезь полезной информации. Кроме кадров со звёздами Алекс нередко публикует фотографии в обнимку с раздетыми мужчинами. И какие-то очень тёплые получаются объятья.

Кроме того, можно отметить общую лощёную ухоженность и стиль «с иголочки». И характерный взгляд, говорящий о многом, при всей внешней мужественности Алекса. Так каков будет итог?

Билан, побрившийся ради встречи со «старым молодым другом», очень тёплые объятья, привычки «друга» и рука в причинном месте у Билана. Быть может, «старая дружба» - это не дружба вовсе? А нечто большее, например. «Спасибо тебе за искренность» - восклицает Дима, делая комплимент другу, что тоже намекает.