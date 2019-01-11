Звезда «Мажора» Прилучный мог избить жену Агату Муцениеце из-за её «романа» с Дмитрием Нагиевым

Вчера, 23:31

Праздничная атмосфера Нового года возродила былые чувства Агаты к Нагиеву, из-за которого она с Прилучным якобы едва не развилась летом 2018 года. Павел закрыл избитую жену дома, мол её спасала полиция. От фиксации побоев Агата отказалась. Сами супруги эти данные не комментируют, но и не отрицают.

Недавно в СМИ появилась информация, что звезда «Мажора» Павел Прилучный избил свою супругу Агату Муцениеце. Считается, мол источники в правоохранительных органах передали информацию, что инцидент произошёл накануне Нового года в подмосковном городе пары в селе Трувиль. В свою очередь знакомая Муцениеце и её пиар-менеджер Мариам Халилова заявила, что именно она вызвала правоохранителей.

В свою очередь источники отметили, мол звезда «Мажора» закрыл Агату дома, избил, и не выпускает. По приезду полиции, актриса отказалась от медицинской помощи и фиксации побоев.

Когда же история получила огласку, всё та же Халилова заявила, что информация об избиении не соответствует действительности. При этом, пиар-менеджер отметила, что сейчас идёт разбор с журналистом, который опубликовал эти слухи. По её словам, подобное преследуется законом, а в браге Агаты и Павла всё хорошо.

Как бы то ни было, но сами актёры никак не комментируют сложившуюся ситуацию. Агент Прилучного уже заявила, мол актёр не высказался о ситуации, но и не опроверг.

Однако, на фоне о рукоприкладстве в семье Прилучного сразу же появились слухи, мол актёр мог избить жену из-за её предполагаемого «романа» с Дмитрием Нагиевым. Паре уже давно приписывают отношения, которые появились во время работы в шоу «Голос.Дети». Вместе с этим, сам Павел тогда заявил, что у них в семье сильный конфликт с участием в «третьей стороны». Супруги тогда решили работать над своими отношениями.

Сама Муцениеце заявляла, что в период паузы в отношениях пара поняла, мол не могут жить друг без друга. Прилучный тоже признавался о частых серьёзных ссорах, которые, впрочем, давали паре осознать всю серьёзность своих отношений.

Согласно просочившимся в Сеть слухам и предположением, у Агаты вновь появился интерес к Дмитрию Нагиеву. Причиной якобы могла быть праздничная атмосфера Нового года и совместная работа на различных шоу и корпоративах. Считается, что именно за это Прилучный и решил «разобраться» с Муцениеце, ведь прибегнуть к разводу из-за общих детей он не мог. Малыши действительно играют в их семье огромную роль.

Как бы то ни было, официально эти слухи никак не подтверждены. Официальные представители Павла и Агаты их отрицают, хотя сами супруги продолжают держать молчание.