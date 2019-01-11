Звезда «Турецкого Гамбита» могла продолжить роман с женатым отцом своей дочери

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Ольга Красько не выбрасывала любовника из жизни. Она признавалась, что воспитывает дочь с её папой режиссёром Джаником Файзиевым. Пара была в активных отношениях уже после «официального разрыва».

В шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» известная актриса Ольга Красько, ставшая знаменитой после сьёмок «Турецкого Гамбита», объявила личность отца своей дочки Олеси. Им является режиссёр Джаник Файзиев. Стоит отметить, что раньше Красько всячески скрывала личность папы Олеси.

Файзиев подарил Ольге не только главную роль в нашумевшем фильме, но и женское счастье. Актриса рада сложившейся ситуации, ведь девочка стала плодом большой любви двух талантливых людей. Однако, режиссёр был женат, и роман продолжения так и не получил. Красько не хотела рушить брак возлюбленного и его семью. Как бы то ни было, Файзиев в итоге всё же ушёл от своей жены, и нашёл новую супругу. При этом, он общается с внебрачной дочерью и всячески ей помогает.

Как призналась актриса, позабыть о романе с режиссёром ей помогла встреча с бизнесменом Вадимом Петровым, который якобы полностью вытеснил бывшего любовника из жизни Ольги. Однако, на самом деле всё может быть не так однозначно.

Согласно слухам, Красько могла продолжить роман с женатым отцом своей дочери даже после так называемого «разрыва». В своих интервью женщина указывала, мол воспитывает дочь не одна. Он упоминала, что ей активно помогает отец Олеси, с которым они любят друг друга, и с которым они есть друг у друга. Красько указывала, мол счастлива, пережит такую историю любви. Однако, даже тогда пара всё же не жила вместе, и режиссёр состоял в браке.

Возможно, что Ольга находилась в отношениях с Файзиевым, будучи уже в отношениях с Петровым. Стоит также отметить, что режиссёр был не единственным тайным любовником Красько. Актрисе также приписывают роман с Олегом Табаковым. Женщина восхищалась им с юности, а когда попала на учёбу в МХАТ, то именно Олег Павлович стал её главным учителем и наставником.

Сам же Табаков неоднократно признавался в наличии молодых поклонниц и желании с ними флиртовать. При этом, он уже был в браке с Зудиной, от которой, впрочем, уходить к предполагаемой любовнице Красько не собирался.

Как бы то ни было, сама Ольга Красько слухи не подтверждает. Кроме того, она счастлива в браке, в котором у неё появилось ещё двое сыновей.