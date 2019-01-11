Прикрылась Файзиевым: Настоящим отцом дочери Ольги Красько может быть Олег Табаков

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Актриса была по уши влюблена в наставника, который публично признавался в желании флиртовать со студентками.

С 2006 года Ольга Красько хранила сенсационную тайну - имя отца ее первенца - дочери Олеси. Очевидный кандидат был лишь один - актер Дмитрий Петрунь, с которым молодая артистка познакомилась на учебе в МХАТ. Студенты привязались друг к другу, однако Петрунь так ни разу и не услышал от Красько таких признаний в любви, которых удостаивался наставник Ольги - Олег Павлович Табаков.

Актриса никогда не скрывала, что сходит с ума по легендарному учителю, а Народный артист интриговал своих фанаток признаниями в слабости к флирту со студентками. Как знать, возможно, через скандальные заявления наружу рвалось внутреннее «Я» Олега Павловича, жаждущее признаться в романе с одной из подопечных.

В интервью Борису Корчевникову Красько призналась, что рассекретить отца юной Олеси ей не позволяли определенные обстоятельства. Своей сенсацией Ольга Юрьевна могла разрушить сразу несколько жизней, но теперь все хранители старой тайны якобы готовы смириться с ее приданием широким массам. Интересно, почему это Джаник Файзиев готов оскандалиться, ведь мы ничего не слышали о его расставании с актрисой Светланой Ивановой?

Вот Олегу Табакову откровение Красько уже никак не навредит. Но почему Ольга тогда не назвала его имя в программе Корчевникова? Быть может, интервью Борису превратилось в своего рода месть режиссеру, разбившему когда-то актрисе сердце, а имя вероятной любви всей ее жизни Ольга Юрьевна решила не осквернять, тем более, в честь Ольга Павловича в 2017 году был назван младший сын его ученицы.