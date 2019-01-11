«Устроили эротические танцы прямо на публике»: Настоящей матерью дочери Киркорова может оказаться Наташа Королёва

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Незадолго до рождения Аллы-Виктории Филиппа уличили в романе с Королёвой. Сама же «русалка» перестала выходить в свет с Тарзаном, предпочитая модные тусовки с Киркоровым.

Счастливый отец двоих детей Филипп Киркоров тщательно скрывает свою личную жизнь. Официально, он не ни с кем не состоял в отношениях с момента развода с Аллой Пугачёвой. При этом, неизвестной остаётся и личность биологической матери Аллы-Виктории, а также сына Мартина-Кристина.

Согласно слухам, яйцеклетку для мальчика могла предоставить украинская певица и Миссис Мира Камалия. Женщина пела с Киркоровым дуэтом и была близкой подругой. Однажды в интервью она призналась о просьбе Филиппа, а уже через 11 месяцев родился Мартин-Кристин. При этом сам певец от слов Камалии отказался, назвав их слухами.

Если же с сыном Киркорова всё понятно, то больше вопросов появляется, когда речь заходит о его дочери. Девочка родилась в 2011 году. Этот период был очень сложный для личной жизни Филиппа, который переживал тогда творческий кризис, сменил имидж и начал сниматься в кино. За 9 месяцев до рождения дочери его почти ни разу не уличили в неожиданных романах, исключением разве стало его участие в «эротическом шоу» Наташи Королёвой.

На одном из светских мероприятий Королёва устроила «горячие танцы», не стесняясь присутствия собственной матери и сестры. Танцевала «русалка» Киркорову. При этом, она резко перестала появляться в компании своего супруга Сергея Глушко.

На одном из снятых роликов Королёва активно «тёрлась» о Киркорова, который подтанцовывал певице, хлопая её по ягодицам и задирая платье на глазах у десятков гостей светского мероприятия. Наташу это не смущало, и она, одёргивая одежду, продолжала танцевать. Тогда такое поведение привело к появлению слухов о возможном романе «короля» с Королёвой, а спустя некоторое время на свет появилась Алла-Виктория.

Согласно слухам, именно Наташа Королёва может оказаться настоящей матерью дочери Киркорова. Считается, что пара некоторое время находилась в романтических отношениях. Кроме того, скрепляет их и сильная дружба. Возможно, певица согласилась «подарить» Киркорову свою яйцеклетку, после «укрепления дружбы» эротическими танцами.

Как бы то ни было, сам Филипп не подтвердил ни один из слухов о матери своих детей. В любом случае, суррогатное материнство не мешает Киркорову любить своих детей и быть для них хорошим отцом.