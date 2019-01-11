Толстый нищеброд: Ксения Собчак могла разлюбить Виторгана из-за ненависти к простым людям

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Президентские амбиции телеведущей могли пристыдить Максима в ее глазах, из-за чего в звездное семейство проникли измены и ложь.

Ксения Собчак даже и не думает опровергать больше чем дружбу с театральщиком Константином Богомоловым, что наталкивает на определенные мысли: скандалистке действительно есть, что скрывать, и она, вероятно, боится усугубить ситуацию откровенной ложью. Пока Собчак не сняла с себя обвинения в измене Максиму Виторгану, попробуем разобраться, чем актер мог заслужить предполагаемый удар ножом в спину.

Для начала вспомним, какие события были на фоне возможного разлада в звездном семействе. Ксения Собчак, благодаря безумной идее баллотироваться в президенты России, пребывала на пике популярности. Виторган же переживал и продолжает переживать не лучший этап карьеры, снимаясь в низкопробных сериалах и практически не принимая участия в успешных проектах.

Как видим, вероятный разлад произошел, когда Ксения ощущала себя центром Вселенной, а Максим боролся с забвением, более того, именно эти события и могли послужить причиной предполагаемой измены Собчак, ведь ее отношение к человеку всегда зависело от его положения в обществе.

Вспомним скандал с Монако и «нищебродами», когда Ксения Анатольевна по сути высмеяла простых людей, за то, что они не могут похвастаться солидным доходом, или ненависть Собчак к людям с лишним весом, которых скандалистка считает неспособными добиться успеха членами общества.

Именно из-за ненависти к простым людям Ксения могла разлюбить Максима Виторгана, ведь прямо сейчас его можно навскидку назвать толстым нищебродом. В сравнении с пропиарившейся на президентских выборах женой, актер прямо сейчас выглядит жалким неудачником, способным делать инфоповоды лишь публикацией фото, подогревающих слухи о разладе в звездной семье, и матом в соцсетях.

Глядя на тонущего супруга, высокомерная Собчак могла посчитать его недостойным состоять в браке с самой «кандидатом против всех», сделав серьезный шаг к краху брака.