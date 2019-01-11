Сережа дал заднюю: Ани Лорак могла примириться с мужем из-за гей-наклонностей Лазарева

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Попытка украинской певицы закрутить роман со смазливым другом могла обернуться провалом по вине отсутствия у Сергея интереса к женщинам.

Воссоединение «рогатой» Ани Лорак с неверным мужем Муратом Налчаджиоглу на отдыхе в США стало большим сюрпризом, ведь ему предшествовали не только заявление артистки на развод со снятым обручальным кольцом, но и появление рядом с Каролиной нового потенциального жениха. Лорак давно приписывают роман с Сергеем Лазаревым. Коллеги по эстраде так часто переступали черту просто дружбы за много лет знакомства, что их совместному отдыху в США почти никто не удивился. Уединение за океаном должно было стать репетицией медового месяца, но его прервал неожиданный визит гулящего Мурата, и Лорак, судя по всему, растаяла.

Сережа, без раздумий, дал заднюю и в гордом одиночестве пошел фотографироваться со Спанч Бобом. Неужели его интерес к жгучей певице оказался притворством ради пиара? Или же циничная Каролина использовала Лазарева для мести супругу? Это вполне реальные мотивы отношений поп-звезд, но гораздо сильнее верится, что Сергей и Ани, впервые оказавшись перед выбором стать парой или остаться друзьями, выбрали второе.

В лице Лорак Лазарев мог получить идеальную супругу для себя и родительницу для сына Никиты, ведь у вероятных любовников так много общих интересов, а у Каролины богатый материнский опыт. Сергей неоднократно называл Ани идеальной женщиной, но, похоже, добровольно лишил себя долгожданного мужского счастья. Объективно, у Лазарева не было ни единой причины отвергнуть Лорак, разве что идеальная женщина ему не интересна.

Как здесь не вспомнить о множественных подозрениях Сергея в гомосексуализме. На заре карьеры певца часто видели в объятиях мужчины-продюсера, который позже уехал из страны и сделал каминг-аут. Отношения Лазарева с Филиппом Киркоровым также окутаны множеством гей-слухов, которые звездные друзья регулярно подогревают взаимными признаниями в любви, поцелуями и прочими поступками, не свойственными мужчинам-натуралам. Параллельно СМИ пишут о тайных выступлениях Лазарева в гей-клубах, а в ориентации артиста засомневалась сама Алла Пугачева - уж ей то известно реальное положение дел на эстраде. Все вышеперечисленное - лишь верхушка айсберга.

Как итог, Ани Лорак могла примириться с мужем из-за гей-наклонностей Лазарева, почувствовав себя попросту неинтересной Сергею. Примечательно, у певца есть универсальное оправдание, почему он все еще не женат: отсутствие супруги Лазарев объясняет детской травмой, которую ему нанесли не сумевшие сохранить семью родители.