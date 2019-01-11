Эскортницы, наркодилеры и крем для эпиляции: Водители знаменитостей рассказали о своей работе

Сегодня, 19:24

Водители, которые работали на Эминема, Джорджа Клуни, Билла Мюррея и многих других голливудских знаменитостей, поделились секретами обязанностей в своей непростой работе.

По опыту Анастасии Волочковой многие помнят о том, насколько близким человеком становится водитель для звезды с первого рабочего дня. Однако не только российские знаменитости склонны широко раскрывать перед водителем двери. В интервью для издания Guardian Джейн Ларсон, Герольд Вунстель и Чарльз Боумонт рассказали, что входило в их обязанности при работе с селебрити. Первое, на что обращают внимание звёзды, - прошлое водителя. Им может стать только человек с высшим образованием, опытом военной службы или выходец из уважаемой семьи. Чаще на работу в США берут европейцев.

Но на этом элитарность заканчивается, говорят водители знаменитостей и миллиардеров. Очень часто зажиточные люди позволяют себе заниматься сексом на заднем сидении в присутствии водителя. Их отправляют на поиски эскортниц, за дорогими сумочками в другой город и даже за 27 упаковками крема для эпиляции, как сделала дочь арабского бизнесмена. Кстати, арабские шейхи, попав в свободную Америку, не упускают шанс посетить наркодилеров, чтобы нарушить главный закон своей родины. На переговоры, ожидаемо, отправляют водителя, который обязан взять на себя вину в случае приезда полиции. Также водители рассказали, что в их сфере происходит «текучка кадров», поскольку редкий специалист может вытерпеть назойливого босса с его странными поручениями.