«Клоуны»: Авторы «Битвы экстрасенсов» исчезли после разоблачения

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Создатели мистического шоу не отвечают на запросы СМИ и вообще не выходят на связь после премьеры фильма-расследования Бориса Соболева «Идущие к черту».

Авторы «Битвы экстрасенсов» исчезли после разоблачения, которое вышло на канале «Россия», в котором рассказывается о том, как обманывают зрителей создатели популярного телепроекта. От комментариев отказывается также канал ТНТ, на котором и шла «Битва экстрасенсов». Узнать мнение руководителей канала пока не удается - в пресс-службе игнорируют любые просьбы о комментариях скандального разоблачения Соболева.

Материала расследования журналисту и автору фильма «Идущие к черту» хватило на целых три серии. Как пишут пользователи, картина получилась очень содержательной и захватывающей даже для тех зрителей, которые и ранее были уверены в том, что вся эта мистика – обычная афера ради наживы. Резонансные разоблачения в картине раскрывают многие детали съемок шоу «Битва экстрасенсов». Но самым неприятным открытием для доверчивых россиян стало известие о том, что во всех девятнадцати сезонах проекта магов и провидцев изображали актеры.

Напомним, что еще в 2017 году некоторые артисты уже заявляли, что большинство шоу, особенно такого мистического содержания, не более чем фарс, а сами экстрасенсы – «клоуны».

Возмущение общественности может привести к тому, судя по комментариям в соцсетях, что самих «экстрасенсов» могут обвинить в мошенничестве, а каналу могут грозить многомиллионные штрафы по искам пострадавших морально и финансово от рук, раскрученных каналом, сверхлюдей.