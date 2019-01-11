«Слёзно просил подарить мою яйцеклетку»: Миссис Мира из Украины может быть настоящей матерью сына Киркорова

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Киркоров считал певицу Камалию своей «главной музой». Филипп попросил модель подарить ему яйцеклетку, мечтая о ребёнке от «высокой блондинки». Так, через 11 месяцев, 2 месяца ушло на медицинскую подготовку, и родился Мартин-Кристин Киркоров.

Филипп Киркоров является холостяком, но при этом счастливым отцом двоих детей. Дочь Аллу-Викторию и сына Мартина-Кристина ему родила суррогатная мать. При этом остаётся непонятным, кто предоставил отцу-одиночке свой генетический материал. По некоторым данным, родить Киркорову помогла его хорошая подруга и бизнесвумен из Украины Наталия Ефремова. Однако, эта информация так и не подтвердилась. В это же время появилась теория, что настоящей матерью является Миссис Мира из Украины и певица Камалия, настоящее имя Наталья Захур.

Камалия замужем на британско-украинским бизнесменом пакистанского происхождения Мохоммад Захур. В начале 2010-х годов женщина активно выступала с Филиппом Киркоровым. Отношения были настолько близкими и дружескими, что Киркоров называл Камалию «своей музой» и активно выступал с ней.

Как бы то ни было, в конце августа 2011 года Камалия в одном из своих интервью призналась, мол Филипп: «Слёзно просил подарить мою яйцеклетку ещё полгода назад», - мол певец ещё раз хочет стать отцом, Алла-Виктория родилась 26 ноября того же года.

Затем Наталья отметила, мол за ужином они вернулись к теме отцовства Киркорова и женщине стало его жаль – она всё же решилась помочь певцу, подарив свою яйцеклетку. Сам же Филипп якобы настаивал, чтобы ребёнок вобрал в себя гены высокой стройной блондинки, какой является Камалия. Певица подчёркивала, мол вынашивать ребёнка будет суррогатная мать.

Как бы то ни было, Киркоров отреагировал на заявление своей музы очень жёстко. Артист тогда отмечал, мол всё это не правда, и он Камалию ни о чём не просил. Однако, не смотря на отрицания Филиппа, спустя 11 месяцев решения Натальи подарить Киркорову свою яйцеклетку, на свет появился его сын Мартин-Кристин. Певица сделала заявление в конце августа, а мальчик родился в конце июня.

Возможно, 2 месяца пошли на подготовку и поиск сурогатной матери для Мартина-Кристина, затем 9 месяцев длилась беременность. Тогда у Киркорова и Камалии был плотный концертный график, что и могло быть одной из причин 2-месячной задержки перед беременностью.