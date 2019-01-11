«И тебя бросил, Вера»: Брежнева может скрывать разрыв с Меладзе из-за страха потерять популярность

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Веру Брежневу в первую очередь многие воспринимают как супругу Константина Меладзе, а не как певицу. Пользователи убеждены, что певица могла поплатиться за то, что разбила предыдущий брак продюсера.

Многие заметили, что в последнее время Вера Брежнева не радует поклонников совместными фото с Константином Меладзе. Их, к сожалению фолловеров, не оказалось и на Новый год, хотя певица изредка старается доказать, что их отношения с продюсером живы. Но на данный момент у фанатов сложилось впечатление, что Брежнева может скрывать разрыв с Меладзе из-за страха потерять популярность.

Всем известно, что как вокалистка Вера Брежнева достаточно слаба - она не является обладательницей нескольких октав, как Ани Лорак или Светлана Лобода. Певица пользуется всего несколькими нотами и удачными для своего голосового диапазона песнями, которые становятся популярными благодаря таланту ее супруга, Константина Меладзе. К слову, именно Брежнева стала причиной ухода Меладзе от семьи и в частности, от детей.

«И тебя бросил, Вера. Теперь ты познаешь, как это - остаться одинокой с несколькими детьми на руках. Увы, все мы стареем, и Брежнева не исключение. Вокруг Кости много молоденьких крутится, выбор большой» - пишут пользователи сети.

Вполне возможно, что семью могла разлучить одна из группы Виа Гра, поскольку всем давно известно, исходя из браков братьев Меладзе, что музыканты испытывают интерес к девушкам из группы. Но пока об это пара не заявила официально, говорить о расставании рано - правда, первые предпосылки уже есть.