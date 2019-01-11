Опять нюхает?: Ксения Собчак могла вернуться к наркотикам из-за проблем с мужем

Сегодня, 18:13

За очередным издевательством телеведущей над православием могут стоять психотропные препараты, в употреблении которых она неоднократно признавалась.

Ксения Собчак в очередной раз продемонстрировала нездоровый интерес к религии. Ранее скандалистка танцевала с бутылкой напротив православного храма и наряжалась ради хохмы в рясу священника, теперь ей захотелось проверить на обидчивость чувства верующих провокационным фото оголенного плеча на фоне православной литературы.

И снова народ честной мучает вопрос: как в одном человеке уживаются серьезный депутат, жаждущий стать главой России, и абсолютная оторва, способная открыто заявить о ненависти к детям, а также высмеять религию, людей с лишним весом и «нищебродов». Кто-то склонен думать, что желание Собчак периодически демонстрировать свою безнаказанность и превосходство над «простыми людьми» - отголоски лакшери-детства, а кто-то уверен: Ксения «жестит», только когда пребывает в состоянии наркотического опьянения - довольно скандальное заявление, но под ним есть весомые аргументы.

Во-первых, Собчак всегда подчеркивает свою лояльность к алкоголю и сигаретам, а однажды телеведущая даже призналась, что нюхала кокаин. Во-вторых, по Сети гуляет множество видео с неадекватным поведением Ксении Анатольевны, которые вполне может быть вызвано опьянением определенного вида. В-третьих, многих смутило стремление Собчак легализовать в России легкие наркотики. Уверенность Ксении в их безвредности может основываться на личном опыте потребления. И, наконец, все вышеупомянутые высказывания телеведущей о «нищебродах» и детях могли быть сделаны в нетрезвом состоянии, ведь адекватная Собчак прекрасно понимает, какую роль в ее профессии играет репутация.

Сейчас Ксению накрыла новая волна «жести», что наталкивает на один вопрос: а что если скандалистка опять нюхает на фоне личного горя? Вернуться к наркотикам Собчак могла из-за проблем с мужем и слухов в прессе о романе с театральщиком Константином Богомоловым. Ксения сама заставила СМИ подозревать себя в увлечении «препаратами», ибо на какой еще эффект она рассчитывала, публично защищая наркотики и признаваясь в их употреблении?