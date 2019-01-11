«Донашивала лохмотья»: Асмус могла выйти замуж за Харламова из-за страха снова оказаться нищей

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Кристина Асмус так и осталась актрисой одной роли - супругу Гарика Харламова, пережившую нищету в детстве, сравнивают только с Варей Черноус из «Интернов». Оказалось, что в школьные годы ей пришлось несладко.

30-летняя Кристина Асмус (Мясникова) родом из небольшого города Королёв Московской области. В школе девушка ничем не выделялась от сверстников, наоборот, во многих планах только уступала - будучи третьей сестрой из четырех, Кристине постоянно приходилось донашивать вещи за старшими, согласно рассказов школьных учителей. Асмус, которая еще со школьной скамьи не производила на других впечатления девушки, которая следит за собой, став звездой сериала, сильно удивила своих учителей и одноклассников. Ее, секс-символа России, запомнили как девочку, которая донашивала лохмотья.

Варя Черноус из «Интернов» сделала из Асмус настоящую звезду - именно по ней девушку стали узнавать и приглашать в другие проекты, а по окончанию съемок сериала она даже сумела выйти замуж за популярного комика Гарика Харламова. К слову, после завершения сериала очень серьезных ролей и проектов девушке не предлагали, а ее фильмография кажется многим достаточно бедной. Отсюда несложно сделать вывод, что основным кормильцем семьи является именно Харламов. Роль Черноус, по всей видимости, сыграла злую шутку с актрисой, которая до сих пор не может себя зарекомендовать, как полагают поклонники, как серьезный артист.

Асмус могла выйти замуж за Харламова из-за страха снова оказаться нищей, по всей видимости. Несмотря на старания стать великой актрисой еще со школьной скамьи, особого успеха другие роли ей обеспечить не могут - ее чаще всего воспринимают как супругу Гарика Харламова, что было видно невооруженным взглядом на шоу комика, куда она пришла в качестве гостя. У супруга Асмус, к слову, заработок стабильный, также, как и популярность.

Неизвестно, на самом ли деле Кристина Асмус руководствовалась меркантильными побуждениями, выходя на пике своей славы замуж за Харламова. Но многим до сих пор кажется со стороны, что звезды слишком разные, чтобы быть вместе.