Кормит две семьи: Трудоголик Дмитрий Нагиев мог стать инвалидом из-за внебрачных детей

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Необходимость содержать тайных сына и дочь с их матерями могла вынудить актера вкалывать на работе без выходных, что не могло не сказаться на здоровье Нагиева.

Наличие у Дмитрия Владимировича внебрачных наследников - официально подтвержденный факт самим многодетным отцом. 29-летнего Кирилла Нагиева брутальный актер называет старшим сыном, а папарацци раздобыли достаточное для сенсационных утверждений количество фото звезды с «тайными женами», чьи дети подозрительно похожи на Дмитрия.

Предполагается, Нагиев кормит сразу две семьи: в Москве и Санкт-Петербурге. В столице артист якобы воспитывает дочь от некой Анны Спектор. Девочке сейчас должно быть в районе 7 лет, а относительно недавно звездный отец засветился в компании вероятной наследницы на подмосковной базе отдыха. Дмитрий прогуливался с девочкой по гольф-клубу и купался в бассейне, пока Спектор дожидалась дочь и тайного мужа на лежаке.

В Петербурге Нагиев якобы содержит шеф-редактора «Первого канала» Наталью Коваленко и их общего сына Марка. До недавнего времени вторая секретная супруга Дмитрия была активным юзером соцсетей, публикуя множественные фото с наследником. Невооруженным глазом в мальчике просматривались черты лица вероятного отца. Скандал набрал новые обороты, после чего Коваленко охладела к соцсетям.

Разумеется, Нагиев неоднократно пожалел, что проговорился СМИ о наличии у него внебрачных детей, холодно реагируя на провокационные вопросы журналистов. Но есть еще одна тема, которую Дмитрий предпочитает обходить стороной - паралич лицевого нерва.

В последние годы актера практически невозможно увидеть без солнцезащитных очков, скрывающих его непослушный глаз. Давняя болезнь явно спрогрессировала, а причиной этому мог послужить сильный стресс. Огромное количество нервных клеток Нагиев оставляет на работе, вкалывая практически без выходных. В его возрасте, Дмитрию - 51, многие актеры начинают сбавлять обороты и задумываются о здоровье. Нагиев же, подобно начинающему артисту, которому нужно везде успеть, «горит» на площадке, снимаясь в рекламах, фильмах, сериалах, играя в театре и руководя множественными ТВ-шоу.

Бытует мнение, что трудоголик Нагиев мог стать инвалидом из-за фанатичной преданности профессии, но никто почему-то не задумывается, что чрезмерная любовь к творчеству развилась у Дмитрия не на ровном месте. Вкалывать на съемках артист может ради обеспечения достойной жизни сразу двум тайным семьям, как следствие, стать инвалидом Нагиев мог из-за внебрачных детей.

Винить Дмитрия во всей этой истории, само собой, не за что, ведь он как может присутствует в жизни вероятных секретных наследников. Для сравнения, приведем историю футболиста Дмитрия Тарасова, у которого Нагиев якобы когда-то увел Ольгу Бузову. До неудачного брака с поп-дивой спортсмен обзавелся с первой супругой Оксаной дочкой Ангелиной, которой сейчас 9 лет. По словам бывшей жены Тарасова, Дмитрий практически не проявляет интереса к наследнице, задолжав огромную сумму по алиментам. Нагиев же понимает, что дети не должны расплачиваться страданиями за ошибки родителей.