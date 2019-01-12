Хочет украинских фанатов перед «Евровидением»: Любовником Бузовой может стать певец из Украины

Сегодня, 07:00

Ольга Бузова является безоговорочным фаворитом отбора на «Евровидение» от России.

Опросы показали, что 33% россиян желают видеть на конкурсе «Евровидение» именно Ольгу, ведь это может стать большим прорывом для её сценических амбиций. Жаждущая европейской популярности Бузова уже сейчас думает об экспансии своего успеха на аудиторию сопредельных стран. Как известно, жители России не смогут голосовать за неё, поэтому она, как и другие конкурсанты, рассчитывает на соседскую поддержку слушателей из других государств, в первую очередь – Украины. С недавних пор Ольга расточает комплименты некоторым украинским исполнителям. В их числе – дуэт Artik&Asti и певец Миша Марвин, композиции которых любит напевать Бузова. Телеведущая как-то признавалась, что безумно хотела бы встретиться с любимыми певцами из Украины.

Многие полагают, что это связано не только с тем, что она хочет завоевать сердца фанатов из соседней страны перед конкурсом, расположив их своим вниманием к украинской сцене. Фанаты считают, что «вечная невеста» в поисках любовника или даже жениха не будет ограничиваться только Россией, но и обратит свой взор на известных и талантливых представителей мужского пола из Незалэжной. Этот шаг оправдан, уверены поклонники Бузовой, ведь ради европейского успеха она может пойти на многое, попутно устроив личную жизнь.