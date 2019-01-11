«Крыша совсем поехала»: Бузова постит снимки с Мальдив для выдуманного любовника

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Телеведущая зачастила выкладывать фото с комментариями для выдуманного возлюбленного-невидимки. Подписчики предполагают, что теледива может страдать серьезными психическими расстройствами на почве одиночества.

Как и большинство звезд, Ольга Бузова отправилась отдохнуть от праздничных забот в теплые страны. Вероятно, ведущая не слишком заморачивалась куда отправиться и, как заметили некоторые фанаты, вслед за Тарасовым рванула на Мальдивы, откуда систематически постит снимки со странным комментариями, адресованными загадочному и никому не известному мужчине с подписью: «Как бы я хотела, чтобы ТЫ это видел не на фото, а вживую» и «Ты думаешь я далеко, а я рядом ... GN».

Это уже далеко не первый случай, когда певица адресует свои сообщения таинственному незнакомцу, что, по мнению хейтеров, говорит о ее психическом расстройстве. Многие уверены, что никакого тайного возлюбленного у нее нет и Бузова, так же как и Волочкова, его просто придумала, чтобы поддержать интерес к своей персоне или же у нее «крыша совсем поехала» от одиночества и безумного желания выйти замуж, поэтому постит снимки с Мальдив для выдуманного любовника. «Боже мой, самой не противно, опять из ничего интригу стряпает», «Что-то расходятся показания... То плачется, что одна, то конкретное обращение к кому-то... Срочно к доктору сходи», «Что вы комедию устроили? Кто этот «ТЫ»?», «Да нет никого постоянного...ей же надо понты колотить», «Если он тебя увидит живьём, он убежит. И вообще не надо придумывать мужиков. Выдумщица бездарная))))», «Про кого она говорит? Его еще кто-то видел?», - пишут завистники.

Невидимые друзья или возлюбленные часто появляются у людей, для которых реальность оказалась слишком жестоким миром. Обычно это свойственно детям, которым родители уделяют слишком мало внимания, на фоне неумения найти общий язык со сверстниками. С возрастом друзья-невидимки, как правило, исчезают. Другое дело, когда у взрослой женщины появляется невидимый друг – это уже может быть поводом для консультации с профильным специалистом, переживают поклонники.