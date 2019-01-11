«Пошла по рукам»: Николаев мог намекнуть на настоящую причину расставания с Наташей Королёвой

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Наташа Королёва, согласно песне-признанию Игоря Николаева, открыла мир не одного мужчины, будучи в отношениях с композитором.

Игорь Николаев, как полагают юзеры, мог намекнуть на настоящую причину расставания с Наташей Королёвой - они убеждены, что певица «пошла по рукам» из-за строки в песне «5 причин». Николаев объясняет ее уход тем, что она открыла мир других мужчин, а не ушла к другому - соответственно, это может означать, что композитор неоднократно ловил Королёву на изменах, а отношения с Тарзаном могли стать для него последней каплей в чаше терпения.

К слову, о Наташе Королёвой давно ходит дурная слава - еще будучи на Украине, ее запомнили как девушку, которая постоянно гналась за легкой славой и деньгами, поэтому методы попасть в шоу-бизнес могли использоваться разнообразные. Поэтому, поимев с Николаева все, что ей необходимо, Королёва могла действительно окутать ложью их совместную жизнь с композитором, которую он воспевает в песне, посвященной его Русалке, и связаться с другими мужчинами.

Отметим, что Наташа Королёва не презирает свободные отношения - она признавалась, что именно это помогает сохранить ее брак с Тарзаном. Стриптизер неоднократно был замечен в объятиях других женщин, что подтверждается многочисленными фото, но, по всей видимости, певицу это не беспокоит.

Игорь Николаев, в свою очередь, на первый взгляд производит впечатление семейного мужчины, поскольку за годы жизни с Юлией Проскуряковой о неверности с его стороны не было и речи. Поэтому есть большая вероятность, что в своей песне Николаев рассказал о том, что стало причиной их расставания с Королёвой, поскольку не хотел говорить это прямо, чтобы не испортить ей репутацию - полагают пользователи сети.