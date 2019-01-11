В Самаре энтузиасты готовы стать подтанцовкой Бузовой на «Евровидении-2019»

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«И станцуем, и споём»: армия фанатов Бузовой готова покорять мировые площадки.

Недавнее известие о том, что Бузова, возможно, представит Россию на «Евровидении-2019» разделило население на два лагеря: одни ликуют от восторга, другие же сравнивают событие с концом света. Заметим, в соцсетях активно идёт опрос среди претендентов на Евровидение: Оля занимает первые позиции и даже обогнала короля эстрады Филиппа Киркорова. Тем не менее, Бузова неоднократно заявляла в интервью, что в своих силах уверенна и убеждена, что сможет легко дойти до финала и достойно представить страну. Тем более с 14-миллионной армией фанатов без поддержки Бузова не останется. В Самаре уже нашлись энтузиасты, которые готовы стать подтанцовкой для ведущей «Дома-2».

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Энтузиастами оказались сотрудники из Radio Record Samara. Ребята сняли видео с разученным танцем под новую песню Оли «Танцуй под Бузову» и опубликовали ролик в сеть. Стоит отметить, танцевальные способности ребят, ведь видео уже набирает большие просмотры в соцсетях. Многие жители Самары указали, что готовы поддержать коллектив во время выступления Бузовой в Израиле.