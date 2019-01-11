«Дима, ты ли это?»: Билан стал меняться после обвинений в наркомании

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Даже после незначительных изменений певца не узнают поклонники.

Ранее известный блогер Лена Миро выступила в Сети с обвинениями в сторону Димы Билана. Девушка уверяла, что певец вернулся к наркозависимости, которая существенно повлияла на его мышление: «Голова Билана — это не только сопливый от стирального порошка нос, но и, не побоюсь этого слова, мозг». В сокрытии зависимости она также обвинила продюсера Билана – Яну Рудковскую, после чего получила двойной отпор от оппонентов. Но слова Лены Миро могут всё же иметь основания.

Причиной тому послужила мизерная смена имиджа артиста: Дима Билан всего лишь сбрил бороду, а поклонники уже стали спрашивать, кто перед ними на снимке: «Дима, ты ли это?», «Я даже сначала и не понял, кто это такой», «Помолодел лет на 20 точно», «Больше 25 и не дашь». Что повлияло на решение исполнителя избавиться от растительности на лице – неизвестно. Однако ранее поклонники, которые, как и Лена Миро, подозревали певца в употреблении запрещённых веществ, отмечали его стремительное старение и существенное ухудшение здоровья, которое выражалось даже в его внешнем виде.

Возможно, певец решил так ответить фанатам и хейтерам на обвинения в наркомании. Сбрив бороду, Дима Билан хотел показать, что все догадки оказались ложными, и никакие препараты его жизни не угрожают. Но даже после визуального преобразования подписчики Билана заявляют, что он стал сильно меняться в последние годы, и выражают обеспокоенность вечно «скачущим» здоровьем певца.