Ложь убивает: Андрей Малахов может быть виновен в предсмертном состоянии Аллы Пугачевой и Ильи Резника

Сегодня, 17:14

Телеведущий подверг Народных артистов сильнейшему стрессу, рассказав всей стране малоприятные факты из их интимного прошлого. Сейчас Примадонна и поэт тратят огромные деньги на лечение сердца.

Сегодня Андрей Малахов празднует 47-й день рождения, принимая пожелания долгих лет жизни и крепчайшего здоровья от признательных коллег. Не вспоминают о скандалисте лишь те звезды, чье здоровье он ощутимо подпортил «грязными» расследованиями. В частности, друзьями Малахова себя вряд ли еще когда-то назовут Аллы Пугачева и Илья Резник, не понаслышке знающие, что ложь ток-шоу Андрея медленно убивает ее жертв.

Если верить опасениям фанатов и признаниям самих Примадонны и легендарного поэта, их здоровье, в силу возраста и стресса, сейчас пребывает не в самом лучшем состоянии, если не сказать плачевном. Резник впервые оказался в шаге от могилы в 2012 году, сердце Пугачевой якобы серьезно забарахлило прошлым летом. Подозрительное совпадение: в обоих случаях звездным сердечникам становилось плохо после вмешательства Малахова в их личную жизнь.

В 2012 году Андрей решил рассказать широким массам о конфликте Ильи Резника с первой супругой, претендовавшей на его имущество, а также якобы не рассчитавшимися за песни артистками Еленой Ваенгой и Любовью Успенской. Поэт дал добро на скандальный выпуск, но отказался лично в нем участвовать, записав видеообращение. Малахов, в свою очередь, пообещал, что шоу никак не обидит Резника.

Однако выпуск превратился в беспощадную травлю Ильи Рахмиэлевича с подлой демонстрацией интимного видео, на котором оголенный Народный артист СССР делится сокровенным с близкими. Узнав о произошедшем, Резник перенес сердечный приступ. По сей день легендарный поэт не может вернуть себе былое здоровье.

Продолжение... «Крепко держит за яйца»: Дана Борисова может шантажировать Малахова грязными тайнами Самый скандальный телеведущий, возможно, просто вынужден вытаскивать «подругу» из неприятностей, потому что она может знать много секретов, о которых Андрей предпочел бы ни когда не вспоминать. Пугачева пострадала от подлости Малахова сравнительно недавно. Летом прошлого года телеведущий пригласил в шоу «Привет, Андрей!» бывшего возлюбленного Примадонны - Сергея Челобанова. Композитор, без капли стеснения, рассказал на всю страну, что Пугачева и Максим Галкин якобы воспользовались его спермой для оплодотворения суррогатной матери.

Разумеется, Алла Борисовна была в шоке от поступка Малахова. Оперативно Андрей получил звонок от Примадонны, став «тварью», «сволочью» и «подонком». Очень скоро в Сети участились слухи о нездоровом состоянии Народной артистки СССР.

Как видим, Андрей Малахов действительно может быть виновен в предсмертном состоянии Аллы Пугачевой и Ильи Резника, ведь его шоу - это не выдумки «желтой прессы», им верят миллионы зрителей. Следственно, даже звездам масштаба Примадонны приходится реагировать на посвященные им выпуски, дабы вернуть себе честное имя. И пока Малахов получает из подобных разборок заоблачные рейтинги, его «жертвы» губят последние нервные клетки, лишаясь и без того слабого здоровья.