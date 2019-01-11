Удовлетворял сексуально даже в 70 лет – Табаков боялся измен молодой Зудиной

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Олег Павлович не разрешал жене носить откровенные наряды, и гордился своим «мужским здоровьем» со способностью заводить детей в глубокой старости. Но главным, что омолаживало Табакова, всегда были дети с внуками.

Развод Табакова с женой Людмилой Крыловой был очень громким и скандальным. Тогда оказалось, что пожилой артист завёл роман с молодой ученицей. Олег Павлович буквально променял своих взрослых детей и супругу на Марину Зудину, с которой у него 30 лет разницы в возрасте.

В своих интервью Табаков признавался, мол превысил служебные полномочия. В итоге о романе узнала законная упруга и дети. Вокруг пары Табакова и Зудиной ходило много слухов, мол брак по расчёту, но артист был уверен в искренности, не смотря на возраст. О нём Олег Павлович говорил, мол полностью удовлетворял Зудину сексуально, а родить несколько детей даже в 70 лет – показатель хорошей «физической» формы.

В это же время, прекрасно осознавая свой возраст, Табаков ревновал Зудину к молодому мужскому окружению, хотя открыто об этом редко говорил. Как признавалась сама Марина, она не позволяла себе одевать откровенную одежду во время совместных с супругом походов в свет. Возможно, Табаков боялся измен молодой жены, которая, в принципе, поводов для ревности старалась не давать.

Сама де Зудина хоть и несколько раз появлялась на экранах в голом виде, но при этом всегда выстраивала дистанцию с потенциальными «ухажёрами». Будучи молодой и замужем за пожилым мужчиной, она научилась дружить с мужчинами, а кокетничать и флиртовать с ними – нет.

Как бы то ни было, отношения с Мариной Табаков называл «поддержанием тонуса», при этом обоюдный. Результатом романа с молодой ученицей в итоге стали дети. По словам Олега Павловича, кроме брака с Зудиной, его молодость поддерживали все малыши большой семьи, включая своих внуков. Для него дети были подзарядкой, без которых движение было невозможно.