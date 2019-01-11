Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков продемонстрировал подписчикам банан на одежде

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Такое изображение красуется на его майке. Далее он дал пояснение, почему выбрал именно его.

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков продолжает придумывать, чем бы ещё удивить своих почитателей. В этот раз он продемонстрировал подписчикам банан.

Фотография появилась в его аккаунте в Instagram. К нему есть подпись, что один из друзей называет его «бананом», вот он и избрал для майки такой принт.

В настоящее время Никита Пресняков, уставший от трудов праведных, отдыхает на Бали. Компанию ему составляет его возлюбленная. Это модель Александра Краснова. Подробностями своего релакса они делятся неохотно.

Пресняков-младший, являющийся лидером музыкальной группы Multiverse, также отметился жалобами, что среди его подписчиц очень много поклонниц Аллы Пугачёвой, а не собственно его.

В основном, это женщины достаточно пожилого возраста.

Сейчас у Никиты около 387 тысяч подписчиков и большинство среди них составляют именно они, а не тинейджеры, как ему хотелось бы.

В ответ ему напоминают, что он вместе с группой был бы абсолютно никем, если бы не его именитые родственники.