«Крепко держит за яйца»: Дана Борисова может шантажировать Малахова грязными тайнами

Сегодня, 15:31

Самый скандальный телеведущий, возможно, просто вынужден вытаскивать «подругу» из неприятностей, потому что она может знать много секретов, о которых Андрей предпочел бы ни когда не вспоминать.

Поймала Бога за бороду, так говорят о людях, которые смогли обеспечить себе «непотопляемость» несмотря ни на что. Именно так оценивают некоторые россияне счастливое спасение Даны Борисовой, которая благодаря дружескому участию медийных лиц не только получила шанс победить наркотическую и алкогольную зависимость в лучшей реабилитационной клинике, но и не попасть «в черный список» федеральных телеканалов. Но такой неслыханной удаче должно быть какое-то объяснение.

Андрей Малахов и Дана Борисова знают друг друга очень давно. Они вместе работали еще в 90-х годах и между ними возникла дружба. Так объясняет сам Андрей Малахов свое благородство по отношению к давней подруге. Он не мог безучастно смотреть, как человек погибает от алкогольной и наркотической зависимости, и возможно, обманом отправил Дану в клинику, пообещав ей работу ведущей в одном из шоу. Реабилитация осталась позади. Дана вернулась в Россию и, к удивлению многих, вместо того, чтобы превратиться в парию, сразу же стала желанной гостьей во многих студиях отечественного телевидения. Не забыл пригласить «подопечную» в свою программу и Андрей Малахов, причем, как заметили многие, вопреки обыкновению ведущих не стал усердно рыться в грязном белье подруги, а напротив – был деликатным и тактичным, что ему не свойственно.

Такое отношение к бывшей наркоманке, которая не стесняясь поливает грязью своих знакомых, вызвало массу вопросов. Кто-то предполагал давний роман, другие предполагали финансовый интерес, но, возможно, все проще: Дана Борисова может шантажировать Малахова грязными тайнами и поэтому он просто не может отказать ей.

Это возможно, ведь работать на телевидении они начинали, будучи еще совсем молодыми. Как признавался сам Малахов, он чувствовал себя недооцененным руководством канала, поэтому не исключено, что он мог в порыве негодования что-то сказать или сделать, чтобы досадить ТОПам канала и затем похвастаться или даже заручиться поддержкой юной подруги. Все уже давно повзрослели, но поступки, которые Малахов мог совершить в молодости, может помнить Дана Борисова, которая, благодаря амбициям несдержанного и дерзкого Андрея, теперь, фигурально выражаясь, крепко держит Малахова за яйца. А Малахов, возможно, опасается, что не слишком деликатная и порядочная подруга может выболтать его давние тайны и испортить его отношения с руководством.