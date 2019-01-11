Битва фотошопа: Анна Бузова научила сестру «беспалевно» улучшать фигуру

Сегодня, 14:27

Бывшая участница «Дом-2» Анна Бузова спалилась на фотошопе.

Аня скинула фото в Instagram, и внимательные подписчики смогли увидеть следы фотошопа.

Напомним, что на днях Ольга Бузова вместе с сестрой отправилась отдыхать на Мальдивы. Райский отдых стал для подписчиков девушек любимой темой обсуждения. Фанаты и хейтеры раскрыли секреты стройных фигур звёзд «Дом-2» и назвали их фотографии «битвой» фотошопа. Анна опубликовала пост, где очевидно плывёт горизонт, размывается небо, а океан сливается вместе с волосами красотки.

В комментариях настойчиво просят протереть камеру и не сжимать грудь, так как на других снимках девушка не может похвастаться такими объёмами. Горе сестрам не удалось «беспалевно» стать супермоделями. На фото Ольги Бузовой больше заметно, как она улучшает свою фигуру с помощью различных приложений-редакторов. Видимо, сестра не научила. Хейтеры уже устали критиковать этих так называемых жирных худышек, однако Бузовых это не смущает, и они продолжают выкладывать отфотошопленные фото.