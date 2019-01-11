«Влезла, как крыса»: Зудина могла испортить судьбу несчастной дочери Табакова

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Александра Табакова из-за обиды за предательство отца с Мариной Зудиной могла не реализовать свой творческий потенциал. Помимо этого, из наследства Табакова ей не досталось ровным счетом ничего - все перешло новой супруге и ее детям.

В сети бытует мнение, что Марина Зудина могла испортить судьбу несчастной дочери Табакова - у женщины не сложилась актерская карьера из-за того, что Олег Табаков ушел от ее матери к молодой актрисе. Она работала под началом отца, и даже успела сняться в фильме «Маленькая Вера», предварительно окончив МХАТ. Уход Табакова из семьи, по признанию одной из преподавательниц Табаковой, стал ударом для женщины, которая узнав о неверности отца даже впала в затяжную депрессию.

«Влезла в семью Табакова эта Зудина, как крыса. И детям жизнь поломала, и жене его несчастной. Меркантильная и бездарная простушка» - такое мнение бытует в сети о Марине Зудиной, вдове Табакова.

К слову, обида дочери Табакова была настолько сильной, что она даже не стала приходить вместе со своей матерью на похороны отца, поскольку обида не была прощена даже после его смерти. Да и Табаков, к слову, никак не пытался сгладить конфликтную ситуацию - вместо того, чтобы распределить свое многомиллионное имущество между всеми наследниками, советский актер решил оставить его последней жене - Марине Зудиной, которая, согласно слухам, спускает деньги умершего, не жалея.

Если же старший сын Табакова простил отцу обиду, то дочь режиссера оказалась намного ранимее - вероятно, именно поэтому Александра Табакова, вопреки отцу не стала продолжательницей актерской династии, поскольку так и не приняла выбор своего родителя. И в первую очередь, из-за того, что ей стало обидно за мать. А виной всему, предположительно, стала именно Марина Зудина, которая, как утверждает ее старая знакомая, спланировала разбить семью Табакова еще в 16 лет.