Полина, Виталина, мандолина: Бывшую любовницу Кельми обвинили в спаивании певца

Сегодня, 14:10

Появление девушки на шоу Андрея Малахова многие восприняли в штыки.

На 9 день после смерти Криса Кельми, на передачу, посвящённую его памяти, собрались родные, друзья и коллеги-музыканты. Они по крупицам собрали воедино разрозненные факты последних месяцев жизни певца. Присутствующие в студии обсуждали вопрос, почему супруга Кельми запретила публичное прощание с ним, позволив быть на похоронах лишь избранным. Брат исполнителя рассказал о своём предчувствии скорой смерти Криса – настолько плох он был в последнее время. Друзья поведали, что комната певца в его загородном доме была полна пустых бутылок. Когда в студии появилась не совсем трезвая Полина Белова, которую назвали бывшей любовницей Кельми, то всем стало ясно, кто спаивал автора знаменитого хита «Замыкая круг».

Девушка пыталась объяснить гостям передачи, что хотела спасти возлюбленного, обратившись к хорошим врачам, но ей никто не верил. Более того, брат певца обвинил Белову, что она проводила много времени в доме Кельми и участвовала в алкогольных пирушках. Один из участников передачи возмущался, что роковую роль в судьбе отечественных знаменитостей играют подобные «Полины, Виталины и мандолины» - легкомысленные и безответственные псевдо-подруги. Небольшой отдушиной в скорбной атмосфере передачи стало появление цветущей Даны Борисовой, которая проходила лечение от алкоголизма вместе с Осиным и Кельми в Таиланде. К восхищению многих, Дана смогла побороть свою зависимость, в отличие от своих собратьев по несчастью.