Боня после потери ребёнка ищет себе нового «папика»

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Виктория Боня потеряла дочь, отдыхая в компании мужчин в Таиланде.

Папарацци засняли участницу реалити-шоу «Дом-2» в Таиланде в окружении мужиков. Неужели звезда хочет закрутить новый роман и ищет себе нового богатого «папика» вместо потерянной дочери. На своей странице в Instagram Боня опубликовала видео в сториз и призналась, что потеряла на отдыхе ребёнка от Александра Смерфита, бизнесмена из Монако. На прогулке девушка с дочкой Анджелиной зашли в один из лучших ресторанов. Девочка настолько «залипла» в игры на телефоне, что совершенно забыла о матери и об обеде. После чего Виктория всерьёз обеспокоилась будущим ребёнка, так как постоянно теряет её в виртуальном мире.

На днях звезда «Дом-2» похвасталась подписчикам своей новой грудью, опубликовав горячее фото в купальнике. Хейтеры не прошли мимо и прокомментировали и этот пост знаменитости. Девушку обвиняют в том, что она находит себе богатых «папиков», на их средства тусуется в спа и на курортах, делает себе бюст, но забыла о своих «мамских» обязанностях варить борщи и воспитывать детей.