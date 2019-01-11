Кобзон мог спасти «непутёвую» дочь Гурченко от алкоголизма и смерти

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Маленькая Маша после очередной ссоры со звёздной матерью бежала искать утешения у отчима Иосифа Давыдовича, который защищал девочку. Он был для Королёвой авторитетом даже в старости. Однако певец перестал быть для девочки наставником сразу же после развода.

Отношения Людмилы Гурченко с её единственной дочерью Марией Королёвой никогда не складывались. Маша была замкнутой и вообще не похожей на мать секс-символ.

Трагедией для семьи стала смерть 16-летнего внука Гурченко и сына Марии. Людмила Марковна винила в этом дочь с её мужем. Последней каплей стал суд за «однушку» в Москве, которую Королёвой оставила бабушка. Гурченко не понравилось, что её муж устроил там офис и начался суд, в котором выиграла актриса.

Женщина заявляла, мол никогда не простит мать за то, что она поставила работу выше семьи, бросив дочь с внучкой. Из-за сложных отношений Мария якобы «взялась за бутылку». Ей приписывали сильный алкоголизм, который якобы и стал причиной смерти дочери Гурченко. Адвокаты это хоть и отрицали, но вот сама Королёва подтверждала свою страсть к спиртному. После её смерти об этом заговорили и соседи дочери артистки.

Как бы то ни было, но спасти «непутёвую» дочь Гурченко от алкоголизма и ранней смерти мог как раз бывший муж Людмилы Марковны Иосиф Кобзон. Королёва признавалась, мол ребёнком сильно переживала разрыв матери с отчимом. Сам Кобзон рассказывал, что Гурченко с детства сильно грубо обходилась с дочкой. Певец же всегда хорошо и тепло общался с маленькой Машей, и даже проводил её в первый класс.

Иосиф Давыдович был для Марии авторитетом, и она всегда слушала отчима. Когда дочь в очередной раз ссорилась с матерью, то в слезах сразу же бежала к Кобзону. По словам артиста, он всегда защищал девочку перед Гурченко. Как бы то ни было, но когда звёздная пара развелась, Иосиф Давыдович перестал общаться с Марией.

Таким образом, если девочка и певец сохранили отношения в более зрелом возрасте, то раздора в семье Гурченко просто бы не было. В период короткого брака Кобзону удавалось решать непростые конфликты мамы и дочери, но из-за громкого расставания всё разрушилось. Кроме того, если бы супругам удалось сохранить брак, то судьба Королёвой сложилась бы совершенно иначе.

Как бы то ни было, после смерти Гурченко Мария жалела, что не смогла помириться с мамой при жизни. Она признавалась, мол это для всех Людмила Марковна была актрисой, а для неё она была мамой – самым святым в жизни.