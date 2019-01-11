«Третий развод?»: Влюбчивая Марина Александрова может уйти от мужа к партнеру Игорю Петренко

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Между Александровой и Петренко мог возникнуть роман на съемочной площадке нового сериала «Рожденная звездой» - полагают пользователи сети. Оказалось, что браки звезд считают не надежными, поэтому пророчат новый супружеский тандем.

Влюбчивая Марина Александрова, по мнению пользователей сети, может уйти от мужа к партнеру Игорю Петренко. Дело в том, что Александрова, как и Петренко в недалеком прошлом завязывали романы с коллегами, но спустя короткий промежуток времени расставались. Самые громкие отношения у актрисы были с Александром Домогаровым, который, как известно, даже поколачивал артистку.

У Петренко, как и у Александровой на данный момент третий брак. Несмотря на то, что у пар даже есть дети, как показывает хроника жизни артистов театра и кино, это не может помешать двум привлекательным артистам закрутить втайне роман. Учитывая, что такие творческие личности обычно спонтанно влюбляются на съемках из-за множества тактильных сцен и долгого времяпрепровождения, то отношения между Александровой и Петренко действительно могли завязаться.

Стоит отметить, что актеры подозрительно часто играют вместе - ранее они были задействованы в спектакле «Триумфальная арка», где Александровой и Петренко пришлось неоднократно обниматься, играя влюбленную пару. К слову, чаще всего им приходится играть возлюбленных, хотя достойных актеров кроме Александровой и Петренко в России предостаточно. Юзеры убеждены, что третий развод не за горами.

Безусловно, поклонники не желают, чтобы Александрова и Петренко разбивали семьи ради мимолетного романа. Поэтому надеются, что в случае, если он и существует, то точно так же быстро закончится, как и начался.