Чужая талия, кривой берег и облака врозь: Бузова оскандалилась с фотошопом

Сегодня, 12:23

Желание Бузовой приукрасить действительность оказалось лишним.

На Мальдивских островах Ольга продолжила любимое занятие и регулярно радует подписчиков фото и видео своего отдыха. Бузова часто прибегает к своему проверенному, но однотипному приёму – эффектная поза на фоне красивого пейзажа. На одном из последних снимков она предстала на берегу океана в лучах закатного солнца. Подписчики заметили, что на этот раз «певица и телеведущая» немного переусердствовала и оскандалилась с фотошопом. Самые внимательные присмотрелись и увидели, что у Бузовой появилась «чужая» зауженная талия, а голова стала непропорционально большой.

К тому же, после неумелого редактирования фото, берег «поплыл» и стал кривым, а облака «расступились» врозь, помогая освещать Ольгу вечерним светом. Этот ляп особенно был заметен на контрасте с другими фото, которые не подвергались «улучшайзингу». Например, на совместном снимке с Волочковой фигура Бузовой не выделяется чем-либо запоминающимся. Фанаты считают абсурдной ситуацию, когда знаменитость с 14 миллионами подписчиков, не может разобраться с фоторедактором и выставить себя в выгодном свете.