Сам себе ребёнок: Киркоров без детей уехал в Диснейленд

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Филя - главный субъект своих вложений.

Закончились новогодние корпоративы и праздники, и все звезды поехали в отпуск в теплые края. Только Филипп Киркоров решил отличиться и поехал в Диснейленд. Но поехал он не как все это делают, с детьми, для чего и был построен парк развлечений, а отправился он туда один, и детей не брал. Он сам себе ребёнок, и незачем детей брать с собой в компанию.

Фото в «Инстаграм» Киркоров решил подписать просто: «цвет настроения - детство», но тут же появились и язвительные комментаторы, которые немного изменили этот цвет, и написали «цвет настроения - гейство». Многие заметили, что артист приехал в парк развлечений с гладко выбритыми ногами и в наряде, который явно не свойственный мужчине за 50.

Возможно поп-король и не брал детей с собой, так как хочет провести время не с детьми в этом парке, иначе незачем взрослому мужчине направляться в детский парк развлечений с выбритыми ногами и наряженным как 12-летний мальчишка.

Киркоров по отношению к детям всегда был щедр, но как он сам заявлял, что только он всегда будет главным субъектом своих вложений. Только ли в прогулку по Диснейленду решил вложить Киркоров или в более взрослые развлечения вложено в поездку. Об этом говорит его поведение и внешний вид.