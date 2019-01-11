«Возвращение блудницы»: Пересильд могла вернуть Абрамовича из-за подступившей старости Учителя

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Роман Абрамович, судя по его доходам, сможет содержать и детей Пересильд от режиссера Учителя.

Несколько лет подряд о романе актрисы Юлии Пересильд и Романа Абрамовича ходили слухи, пока артистка не призналась, кто является отцом ее детей. Безусловно, это не исключает того, что между бизнесменом и актрисой были отношения, и, по предположениям фанатов, Пересильд всего лишь могла сделать паузу для отвода внимания от романа с Абрамовичем.

К слову, избраннику Юлии Пересильд, Алексею Учителю исполнилось 67 лет - для отца двоих маленьких дочерей, по мнению поклонников актрисы, этот возраст уже является преклонным. Поскольку из-за этого представление о будущем у Пересильд отсутствует, то, вероятнее всего, актриса может уже искать запасной аэродром. В одиночку растить двоих детей даже востребованной артистке очень сложно.

Как полагают пользователи сети, Пересильд могла вернуть Абрамовича из-за подступившей старости Учителя - якобы в бизнесмене Юлия увидела стабильность и безбедное будущее своих детей. Поэтому и былые слухи об их романе, по мнению поклонников, не являются беспочвенными - пара часто появлялась вместе на мероприятиях, когда, согласно ее словам, она состояла в отношениях с Учителем.

«Возвращение блудницы» - так охарактеризовали пользователи сети поведение Пересильд по отношению к окружающим ее мужчинам. Некоторые сравнивают актрису с избранницей Федора Бондарчука, которая долгое время не могла определиться с тем, кто ей нужен, поэтому заслужила нелицеприятное мнение о себе «актрисы легкого поведения». В свою очередь, Пересильд не верят, как и Андреевой, что она состоит в отношениях по любви, а не из-за финансовой выгоды. Поэтому и не отбрасывают того варианта, что в скором ей понадобится финансовая опора в лице Романа Абрамовича.