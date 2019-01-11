И снова Галкин? Барановская из-за грязи в «Мужское/Женское» может остаться без работы

Сегодня, 11:02

Предполагается, что отношения Барановской и Галкина потеплеют именно по этой причине.

Многое говорит о том, что передача «Мужское/Женское», ведущей которой является Барановская, переживает сейчас трудные времена. В пользу этого довода говорят многочисленные скандалы, сопровождавшие выпуски шоу. Участники грозились подать в суд на создателей программы и Александра Гордона – соведущего Юлии. «Мужское/Женское» неоднократно обвиняли в грязных приёмах, нарушении этики и оскорблении героев программы. Звучали даже требования о закрытии передачи. Кроме этого, зрители обратили внимание, что для зрелищности продюсеры заимствуют приёмы у других, более рейтинговых телешоу – подбор жениха или невесты по типу «Давай поженимся» или мордобой, оскорбления и сальные подробности в духе «Пусть говорят».

В новом анонсе предстоящей программы зрители вновь увидели истории «ниже пояса» и драки в студии. Это вполне может говорить о том, что рейтинг «Мужское/Женское» стремится вниз, что приведёт к закрытию передачи. И тогда Юлия Барановская может остаться без работы, а для женщины, воспитывающей 3 детей в одиночку, это совсем не приемлемо. Поклонники Юлии полагают, что в этой ситуации она может переступить через свою гордость и снова обратить свой взор к Максиму Галкину, который, наверняка, терзается муками совести. Кратковременный разрыв отношений с любовницей, пародист может компенсировать своей помощью и поддержкой в непростые времена для телеведущей.