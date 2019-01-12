«Дюжев, не дюже, полиоксидоний сказывается»: Актёр бригады становится алкоголиком

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«Космос стал подонком» - комментируют пользователи интернета многочисленные интервью с Дмитрием Дюжевым. Актёр давным-давно из стеснительного, скромного парня превратился в медийную личность, которая всех раздражает. Но, вот момент, когда «Космос» стал алкоголиком, хейтеры, по всей видимости, упустили.

Ругается матами на коллег, считает русский народ крепостными крестьянами, а себя пупом земли, запрашивает баснословные гонорары за съёмки в различных проектах. Этот список можно продолжать до бесконечности, список поступков талантливого, но наглого актёра, к которому многие фанаты давно повернулись спиной.

Некоторые, даже сравнивают звезду, с не менее наглым, теряющим поклонников артистом – Алексеем Паниным. Якобы мужчины, «два сапога пара», один дебоширит на общество, а второй дебоширит на всех, но родину не любит оба. Заявляя, что актёрское поприще в России прогнившее и бесталанное, не даёт возможности развиться настоящим самородкам. Панин, кстати говоря, любитель злоупотреблять спиртные напитки, Дмитрий в свою очередь, в последнее время «тоже любитель пригубить».

Слухов об алкоголизме «Космоса» практически не было никогда. Всё-таки идеальная семья, прекрасная жена, двое сыновей, из-за чего бы «к бутылке прикладываться». Причиной развития таких домыслов, стала фотография актёра в социальной сети. Дмитрий, сорокалетний мужчина в расцвете лет, а выглядит, как «пропитый алкаш с больной печенью».

Хейтеры отшучиваются: - «полиоксидоний наверняка сказывается». К слову, Полиоксидоний – это препарат для борьбы с вирусами, который Дюжев стал не так давно рекламировать. Почему актёр пристрастился к пагубной привычке, пока неясно, но общественность считает, что связано это напрямую с потерей поклонников, в которой Дмитрий виноват сам.