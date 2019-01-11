Преобразившаяся Глюкоза удивила фанатов «платьем в сеточку»

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Глюкоза неудачным нарядом рискует переквалифицироваться в порно-актрисы.

Стоит отметить, с рождением детей Глюкоза превратилась из девочки-подростка в настоящего лебедя. Артистка всегда отличалась хорошей внешностью, но смена образа удачно подчеркнула обретенную женственность и утончённость певицы. Теперь Глюкоза не перестаёт удивлять фанатов экстравагантными образами и откровенными нарядами. На последнем снимке с отпуска в Таиланде Глюкоза преобразилась до неузнаваемости. Для фото певица выбрала неоднозначный наряд: платье в сеточку продемонстрировало все прелести артистки. Снимок вызвал неоднозначную реакцию среди подписчиков. Многие фанаты восхитились смелостью молодой мамы, а некоторые просили даже «продолжения» эротики в образах Глюкозы.

Судя по всему, певица не планирует беречь нервы мужа. Напомним, совсем недавно Чистяков закатил скандал на почве ревности из-за таких выходок супруги и неоднозначного флирта с коллегами.