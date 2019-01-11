«Гей-контракт»: Макс Барских мог поменять ориентацию из-за выгодного коммерческого предложения Бадоева

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После неразделенной любви к Светлане Лободе, Макс Барских, вероятно, разочаровался в женщинах. Чуть позже его душевные раны смог залечить клипмейкер Алан Бадоев, о сексуальной ориентации которого ходят целые легенды.

Пара Алана Бадоева и Макса Барских постоянно вызывает массу пересудов - клипмейкер, не стесняясь, может подкладывать своему подопечному в трусы туалетную бумагу, чтобы показать его с выгодной стороны, а также постоянно сопровождает его на всех мероприятиях. В шоу-бизнесе давно поговаривают, что связывает их не только контракт, а нечто большее.

Известно, что Алан Бадоев развелся со своей супругой, когда связался с Максом Барских. К слову, Жанна Бадоева однажды уже рассказывала, что не может точно утверждать за ориентацию супруга, но уточнила, что нормальным он быть не может, поскольку является творческим человеком. Отсюда несложно сделать вывод, что у продюсера Барских все же есть гей-наклонности.

Макс Барских, вероятнее всего, разочаровавшись в любви, мог поменять ориентацию из-за выгодного коммерческого предложения Бадоева - так называемый «гей-контракт». Иначе отсутствие многие годы девушки у молодого, обеспеченного и талантливого артиста никто не может объяснить. К слову, отношения с Мишей Романовой, которые часто афишируют СМИ, являются только дружескими, поэтому говорить об их взаимной любви не приходится.

Если же Барских действительно разочаровался в женщинах из-за отвергнувшей его Лободы, есть большая вероятность, что певец мог согласиться на отношения с Бадоевым - ему, как молодому артисту, необходима хорошая финансовая поддержка, которую клипмейкер может предоставить. Правда, вероятнее всего, взамен на отношения, поскольку неравнодушие Бадова к исполнителю видно невооруженным взглядом.