Трогательное фото Тарасова с дочкой разозлило Бузову

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Известный футболист ФК «Локомотив» Дмитрий Тарасов вновь решил позлить экс-жену Ольгу Бузову.

На своей странице в социальной сети Instagram Дмитрий выложил трогательные фото с полугодовалой малышкой Миланой. Пользователи отметили, что известный российский футболист выглядит счастливым, тем самым показывая, что жизнь без Бузовой только начинается.

Напомним, что для 31-летнего футболиста это уже третий брак. Первой женой Дмитрия была бывшая гимнастка Оксана Пономаренко, которой, по не официальной информации, Тарасов задолжал 15 млн рублей. Второй женой была известная скандальная личность Ольга Бузова, ведущая реалити-шоу «Дом-2». Стоит отметить, что именно развод с последней стал одним из самых громких событий 2017 года.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко находятся в браке всего один год, но уже думают о втором ребенке, о чем признался спортсмен в своем аккаунте Instagram. Супруга поддерживает мужа и также заявила о готовности вновь стать матерью.

Молодые родители активно занимаются жизнью дочери. В августе 2018 года Анастасия и Дмитрий покрестили ребенка. Семья поделилась этой новостью с фанатами. Недавно Костенко рассказала подписчикам, что Милана опережает развитие и уже может самостоятельно ползать, что очень разозлило Бузову, которая на Мальдивах продолжает злоупотреблять алкоголем. Так, накануне она с сестрой напилась и не смогла найти дорогу домой.