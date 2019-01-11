«Экстрасенс, телеведущий, гей»: Зрители Дом-2 считают Влада Кадони мужеложцем

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Мужчину подозревают в латентном гомосексуализме. Весьма обаятельный, 32-летний ведущий Дом-2 раздаёт всем советы для построения идеальных отношений, при этом не имея своих. Одинокие «мастера любви» не редкость для проекта на ТНТ. К примеру, та же Бузова, «зайклемованная пятном несчастной разведёнки», вещает жёнам и мужьям, как правильно поступать в тои или иной ситуации. Но, что же касается Кадони, тот весьма «тёмная лошадка» для зрителей, точнее не тёмная, а «голубая».

Психолог по образованию, мужчина признан одним из самых мудрых и рассудительных ведущих проекта о любви. Кадони конструктивно выражает критику, привнося в «дурдом абсурда и разврата» хотя бы каплю искренней заинтересованности для зрителя. Однако, даже у самого, на первый взгляд, умного деятеля популярного проекта есть свои скелеты в шкафу. Отсутствие жены, в благодатном для этого возрасте, фотографий с возлюбленной и каких-либо намёков на отношения, дало развитие домыслов о «заднеприводности» Влада.

Если вспоминать Кадони как участника, у парня были всего лишь одни длительные отношения, да и те не вызывали доверия у зрителей. В основном, Влад был заинтересован в спорах и драках с самым чудаковатым и «стёбным» героем проекта – Венцеславом Венгражановским. Пользователи интернета подшучивают, что именно Венцеслав был первым «тайным предметом воздыхания» для экстрасенса. Поскольку, это единственная объективная причина для объяснения такого бурного интереса Кадони к чудаковатому.

Если серьёзно, когда Владислав стал ведущим, подозрения о его мужеложестве усилились. Продюсеры шоу неоднократно «давали команду» мужчине придумать некий флирт с участницами проекта. Героинями продуманной схемы для пиара были такие девушки как: Кристина Дерябина, Мария Кохно и Ирина Пинчук.

Но, зрительская аудитория реалити, как не странно, не такая глупая. Именно поэтому, народ рассмотрел любовные интриги ведущего с участницами не более, чем пиар или прикрытие нетрадиционной ориентации. Происходящее ещё больше усилило подозрения зрителей. «Короче говоря, пока Кадони не покажет фото паспорта со штампом, его будут считать глиномесом» - таково мнение зрительской аудитории Дома-2.