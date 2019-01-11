«Приедет Дана Борисова»: Волочковой пригрозили скорой госпитализацией в клинику Таиланда

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Очередная волна негодования фанатов была вызвана новой публикацией балерины. На ней она без верхней части купальника, прикрываясь полотенцем, кружит на пляже. Волочковой напомнили о своих подозрениях в алкоголизме и решили, что скоро Борисова займется ее здоровьем.

В своем аккаунте в Instagram Анастасия Волочкова опубликовала очередную запись с отдыха. На видео она кружит на песчаном пляже без верхней части купальника, прикрываясь лишь полотенцем. Такое откровенное видео снова вызвало волну негодования и множество подписчиков высказали свое мнение в комментариях. Большинство из них можно назвать оскорбительными, в том числе не раз упоминалось о прежних догадках об алкоголизме Волочковой. Одна из подписчиц попыталась понять, почему такое поведение Волочковой вызывает столь бурную реакцию со стороны социума.

«Я ни в коем случае не оправдываю всё происходящее с Анастасией, но меня вдруг осенило! Мы все ждем от Анастасии скромности и благолепия потому что она бывшая балерина и человек искусства. А ведь этот мир чужд ей. Она простая русская баба, ей попариться бы в баньке, да водочки хлопнуть, да весело время провести с мужичками. Тут вопрос к маме, зачем она так настоятельно заставляла заниматься дочь балетом. Ведь таланта и желания вести балетную жизнь у неё явно нет. Анастасия не умеет и не хочет со вкусом одеваться и ухаживать за собой. Она ведёт себя как простая необразованная женщина. Ей не интересен мир балета и искусства. Поэтому у нас у всех и расходится картинка того какой должна быть жизнь бывшей балерины и того, что происходит в реальности», - написала она.

Однако, большинство упомянуло о том, что совсем скоро приедет Дана Борисова за Анастасией и все-таки настоит на ее лечении. Таким образом, Волочковой пригрозили скорой госпитализацией в клинику Таиланда и заявили, что ей стоило бы прислушаться к мнению Даны и признать проблему, так как, по их мнению, она существует.