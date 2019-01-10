«Даша с Дусей лесбиянки?»: Клюкину заподозрили в нетрадиционной ориентации из-за «пьяных фото» с подругами

Празднование 25-летия раскрыло секрет, уверены подписчики, которым хотелось услышать правду.
Даша Клюкина в последнее время очень полюбилась поклонникам за свою искренность, молодость и красоту. После съемок в кипе Димы Билана на песню «Молнии» Даша получила похвалу и признание и от певца. Стала широко известна Клюкина стала после участия в проекте «Холостяк», где боролась за симпатию Егора Крида. История любви этих двух замечательных людей не увенчалась успехом и новостью о свадьбе – Егор и Даша не вместе, как бы их не пытались поженить поклонники. Возможную причину разрыва искали в Егоре, который не обделен вниманием девушек и до сих пор получает статус завидного жениха.
А Клюкину заподозрили в нетрадиционной ориентации поклонники в соцсети Instagram. Возможно из-за «пьяных фото» с подругами Дашу приняли за представительницу нетрадиционной ориентации.
Открытые наряды, общее времяпрепровождение и откровенные фото, которые принято называть голыми, натолкнули юзеров на мысль о нетрадиционной ориентации Даши.
Даша никогда не комментировал подобных нападок хейтеров, но все же есть подозрение, что это только очередной шаг, чтобы подпортить репутацию Даши. Кто это может делать вопрос, но у Клюкиной есть и завистники и поклонники.