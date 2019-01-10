Нелли Дризина могла специально красить волосы перекисью из-за образа Гурченко

Сегодня, 22:35

Людмила Марковна возможно была примером для Нелли в выборе одежды и причесок, поэтому Дризина схитрила и стала кардинально другой.

Вдова Иосифа Кобзона Нелли могла специально красить волосы перекисью водорода из-за образа экс-жены возлюбленного актрисы Людмилы Гурченко. Гурченко рассталась с Иосифом Давыдовичем из-за причин, которые можно долго озвучивать и додумывать, но все же это их личная история и решение. Однако его третью супругу очень часто даже не ставили в сравнение с Людмилой Марковной. Может быть противоположные характеры женщин Кобзона давали понять, что не стоит задевать тему схожести Гурченко и Дризиной. Спустя время, появлялись сообщения о рождении детей Кобзона, которых ему удалось только «получить» в браке с Нелли. Может быть, Дризина из-за своего нежелания быть звездой, как первые две жены Иосифа Давыдовича, смогла максимально стать ему опорой и поддержкой в жизни. Нелли могла специально красить волосы, чтобы отсечь вопросы о своей схожести с Гурченко. В СССР самым проверенным способом было выжигание цвета перекисью.

Может Нелли и сделала такой шаг, чтобы избавиться от тени Гурченко в своей жизни. Даже на ее фотографиях из молодости цвет волос заметно темнее, поскольку белокурая прическа не «почернела» бы настолько темно.

Из-за темного образа Гурченко Нелли могла годами красить и убивать свои шикарные волосы, которые теперь больше похожи на шиньон. Может Нелли и пользуется специальными накладными волосами, которые теперь скрывают ее истинные волосы, но это только обсуждают фоллоуверы.

На данный момент Нелли и Гурченко больше не сравнивают, поскольку Людмила Марковна умерла, а говорить плохо все же не стоит об умерших. Пока строятся догадки о воссоединении любящих душ Кобзона и Гурченко, Нелли активно проводит время, но уже меньше появляется на публике. Складывается впечатление, что вдова Иосифа Давыдовича ведет затворнический образ жизни и пока не хочет ни с кем активно поддерживать связь.