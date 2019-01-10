Алексей Воробьёв поделился воспоминаниями о сложном периоде в жизни

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Певец Алексей Воробьёв в своём блоге в Инстаграм поделился с подписчиками воспоминаниями после перенесённого инсульта.

Несколько лет назад у артист был обширный правосторонний инсульт и он долго не мог восстановить здоровье. Но не реабилитация стала сложным периодом в жизни певца. Трудно было признавать, что это происходит именно с ним, и какое-то время певец не был уверен в реальности своего существования. Он даже хотел проверить, насколько он реален, но у него не хватило смелости.

Артист рассказал, что раньше его любимым фильмом было «Ванильное небо» Камерона Кроу. Он опубликовал снимок на фоне заката и добавил, что судьба главного героя похожа на его жизнь. В конце описания он объяснил, что все эти воспоминания у него возникли из-за красного цвета неба, которое он сфотографировал и показал подписчикам, сидя на берегу океана.

Пост артиста набрал около 140 тысячи лайков за несколько часов. В комментариях фанаты певца выражали соболезнования, делились своими грустными историями, писали тематические стихи и говорили тёплые слова певцу.