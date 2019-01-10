«Девушка с водой» стала известной за один вечер

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После вручения премии «Золотой глобус» девушка, рекламировавшая воду, стала очень известной за один вечер. На страницу до этого никому не известной модели Келлет Катберт после вручения премии «Золотой глобус» подписалось около 200 тысяч человек.

Брюнетка с милой улыбкой, которая появилась на мероприятии в роли промо-модели воды, сама не ожидала такого поворота событий. Позже она призналась что это был самый странный день в её жизни.

Келлет попала в кадр ко многим звёздами, некоторые из них были возмущены наглостью девушки. Но у неё получилось добиться желаемого результата. Через несколько дней на станице модели появились многочисленные комментарии и лайки, а пикантные фото девушки уже гуляют в сети.

Новые подписчики предлагали вручить Келлет Катберт «Золотой глобус» за самую лучшую роль второго плана. А некоторые отметили, что производитель воды, которую рекламировала модель, должен подписать с ней контракт на особых условиях.

Возможно, брюнетка, которую трудно назвать профессиональной моделью, в скором времени ворвётся на подиумы и потеснит всем известных звёзд.