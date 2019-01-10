Давняя вражда Пугачёвой и Аллегровой закончилась после прекращения работы с Николаевым

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«Примадонна» и «Императрица» сошлись в дуэте на шоу Игоря Николаева и, так как они обе больше не работают с композитором, их давняя сценическая вражда, по всей видимости, окончена и теперь они могут спокойно взаимодействовать друг с другом.

В своем аккаунте в Instagram Игорь Николаев опубликовал снимки с нового шоу, в котором будут задействованы Ирина Аллегрова и Алла Пугачева, о вражде которых говорят уже далеко не первый год, и, по всей видимости, они даже будут вместе работать. Передача, скорее всего, будет иметь формат «вечера встреч» и окажется единоразовой, но даже такому взаимодействию любимых Россией певиц поклонники будут рады.

Творческий союз Игоря Николаева и Ирины Аллегровой по праву считается одним из самых успешных за всю историю российского шоу-бизнеса. Композитор создал для артистки около двадцати хитов, и каждый из них нашел отклик в сердцах слушателей. Недавно певица изъявила желание вновь сотрудничать с Николаевым, но он пока не спешит садиться за рояль. В одном из последних интервью автор известных шлягеров объяснил причину приостановки сотрудничества. По его мнению, все темы, на которые он писал песни для Ирины, уже исчерпали себя и, если он не найдет новой актуальной проблемы для ее решения, то сотрудничество пока будет приостановлено.

Примадонна же уже давно не выходит на сцену и не является частым гостем концертных площадок. Похоже, что ввиду проблем со здоровьем. Однако, таким образом, сотрудничество с Игорем Николаевым также невозможно и теперь, две певицы не будут конфликтовать из-за шлягеров, которые пишет композитор.

Таким образом, давняя вражда Пугачёвой и Аллегровой, о которой не устают говорить в СМИ, закончилась после прекращения работы с Николаевым и женщины, по всей видимости, даже дружны, судя по фото. Сама же Аллегрова в одном из интервью утверждала, что ни о какой вражде и речи быть не может, ведь Примадонна стала знаменита задолго до выхода на сцену «императрицы», а потому Ирина может гордиться лишь сравнением со знаменитой женщиной.