«Не будем мы разводиться»: Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер отрицают грядущее расставание

Сегодня, 20:53

В самом конце года слухи об этом ходили самые упорные. Однако, судя по всему, пара по-прежнему вполне довольна друг другом.

Сама Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер всяческие отрицают слухи о том, что им может предстоять грядущее расставание. Их комментарии сводятся к тому, что разводиться они совсем не намерены.

Очевидным подтверждением этому служит их совместный отдых на Малибу. Там их совсем недавно застукали вездесущие папарацци.

Брак этой пары продолжается уже на протяжении двадцати лет. Инсайдеры утверждают, что супруги уже полностью утратили чувства друг к другу. Значит, по их мнению, развод станет вполне логичным.

Подогревает страсти и то, что Синди охладела к обручальному кольцу и всё реже стала его носить. Ряд источников договорились до того, что пара уже приступила к предварительному дележу совместно нажитого имущества.

Впрочем, ничем официальным это пока не подкреплено. А вот нежные поцелуи пары в Малибу вполне реальны.

Сама Кроуфорд неоднократно говорила, что, чтобы их брак оставался крепким, необходимо, как можно больше времени проводить друг с другом наедине.