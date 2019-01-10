Асмус могла специально свести «пьющего» Харламова с футболистом Жирковым для сохранения семьи

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Саша Петров мог помогать в Москве, но пока его нет рядом, растерянная Кристина могла обратиться к своей хорошей подруге Инне за помощью.

Кристина Асмус отправилась в небольшой отпуск с семьей на лазурный берег Дубая, где очень понравилось быть ее дочери Насте. Харламов не так активен в Сети и не так много публикует фото и видео, вероятно, чтобы не прикармливать хейтеров очередной сенсацией. Разговоры об алкогольной зависимости Гарика Харламова уже кажется обсудили все и каждый. Его сравнивали даже с Высоцким, который умер от пагубной привычки. Не стоит забывать, что Владимир пользовался алкоголем для поддержания своего творческого порыва, как это также делал Олег Ефремов. На данный момент, открыто говорит о своей зависимости Григорий Лепс, Иван Охлобыстин и Наталья Андрейченко. Также многие помнят признания Лолиты и Даны Борисовой в злоупотреблении спиртными напитками. А вот замалчивает ли такую правду Харламов, ежедневно пытаются понять его поклонники.

В Москве пару систематически видели в окружении коллеги и близкого друга Кристины – Александра Петрова, который больше известен как звезда сериала «Полицейский с Рублевки». Пока Саша в Москве, Кристина Асмус могла специально свести своего непутевого и «пьющего» мужа Гарика Харламова с футболистом Юрием Жирковым. Соответствующее подтверждение как раз появилось в Сети на странице Крис, с подписью: «Спасибо нашим друзьям @yuryzhirkov @innazhirkova за приглашение на детскую ёлку и за уютный вечер на набережной после. До встречи в Москве или в Питере))».

Вероятно, Кристина пыталась свести своего мужа с Юрием, чтобы он, может, рассказал о последствиях злоупотребления алкогольными напитками и повлиял своим стремлением к ЗОЖ в повседневной жизни. На такой шаг Кристина могла решиться для сохранения семьи и возобновления хороших отношений с мужем, но это может быть и не так. На данный момент пара Асмус и Харламова находится в отпуске и активно отдыхает вместе с дочерью Настей.