Успенской пришлось закрыть бизнес, из-за которого она ссорилась с Киркоровым

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Певица Любовь Успенская лишилась своего бизнеса, клуба караоке, из-за которого она ссорилась с Киркоровым.

Когда она открывала этот клуб, Успенская как раз пела дуэтом с Филиппом. Киркоров обвинил ее в плагиате, утверждая, что она украла его идею. Дело в том, что свой караоке-клуб Киркоров открыл незадолго перед этим. На обвинение в плагиате Успенская отвечала, что «он ведет себя, как баба».

Но ссора с течением времени поутихла, да и дуэта Киркоров-Успенская не слышно довольно давно. Певица шансона говорила после открытия клуба своего имени, что этот бизнес будет приносить ей постоянный доход, облегчая жизнь на пенсии. О таком бизнесе она давно мечтала.

Успенская старалась раскрутить популярность своего клуба. Она давала в нем концерты, также просила, чтобы заведение занималось продвижением ее подруг: Славы, Глюкозы, Ирины Дубцовой. Руководство караоке-клуба, со своей стороны, тоже проводило различные акции. К примеру, в понедельник девушкам был устроен бесплатный вход.

Но караоке просуществовало недолго. Появилось сообщение, что клуб пришлось закрыть. Успенская подтвердила, что заведение закрыто. «Но у меня все в порядке», - добавляет она.

Причиной закрытия заведения стало то, что арендодатель поднял цену за аренду помещения, в котором находился клуб. Новую арендную плату напарники Успенской по бизнесу не потянули. В настоящее время заинтересованные стороны ведут переговоры, чтобы арендная плата в конечном итоге устроила всех.

«Сейчас договариваемся, чтобы цену снизили, – говорит артистка. – «Как договорятся, так откроемся».

Если же договоренность не будет достигнута, возможно открытие караоке-клуба Успенской в другом месте. Сама же Любовь активно занимается концертной деятельностью.