«Кто дальше, Давар? А я знаю»: Дана Борисова может догадываться о следующей смерти

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В фильме «Ликвидация» контуженый на всю голову лётчик получил способность предвидеть, кто станет очередным в серии загадочных убийств. Однако он ничего не сказал своему другу.

Лишь только это: «Кто дальше, Давар? А я знаю». Дана Борисова, предсказавшая страшные вещи, может догадываться о следующей смерти. Точнее о том, кого она постигнет.

Таких «пророчиц», как правило, обходят стороной. Не стал исключением и шоу-бизнес. Её «убийственно» точные прогнозы по Осину и Кельми не могли не подействовать.

С первым, допустим, можно было догадаться. А вот с Крисом всё далеко не так однозначно. Организм вполне позволял ему пожить.

Является ли Борисова «чёрной провидицей», знать никому не дано. Однако факты налицо и лучше тьфу-тьфу через плечо и обойти её стороной. Что, впрочем, сейчас уже начали делать и многие из ранее достаточно близких знакомых.

Сама она, видимо, поняв, что следует по этому вопросу держать язык на замке, именно так и делает.

Впрочем, есть и другой вариант. В Таиланде их было трое. Теперь, почти как в «Десяти негритятах», она осталась одна. Там финал известен.

Борисова должна собрать в кулак всю свою психику. Однако никуда не выкинешь ни того, что она сделала предсказание, ни того, что оно сбылось. Кто следующий, Давар? А я знаю.