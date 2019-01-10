«Пугачёва не простит»: Экс-любовница и внебрачная дочь в Израиле могут разрушить брак Галкина

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Женщина написала книгу о романе с мужем Аллы Пугачёвой, утверждая, что шоумен долго и тесно общался с ней, а затем бросил с маленькой дочерью.

Всевозможные интрижки на стороне для звёзд шоу-бизнеса всегда были нормой. Многочисленные поклонники и поклонницы постоянно донимают артистов, признаются им в любви и готовы на всё ради интимной близости с кумиром. Вместе с тем подобные связи порой не проходят бесследно, являя миру внебрачных детей знаменитостей. Вполне возможно, что не обошла эта тема стороной и Максима Галкина. Муж Аллы Пугачёвой якобы имел интрижку с фанаткой на стороне в начале 2000-х в Израиле. Однако со временем Максим, по словам самой израильтянки, охладел к ней из-за увлечённости Пугачёвой, а через несколько лет и вовсе отказался признавать экс-возлюбленную с её ребёнком. С тех пор Галкин старается избегать женщины, вполне вероятно опасаясь, что экс-любовница и потенциальная внебрачная дочь от неё могут разрушить его брак с Примадонной.

По словам эмигрантки из России по имени Елизавета, они познакомились с Галкиным в 2001 году, когда он, будучи ещё малоизвестным артистом, приехал на гастроли в Тель-Авив. С собой Максим привёз родителей и после концерта задержался в Израиле на неделю для отдыха с семьёй. На одном из пляжей женщина якобы и повстречала шоумена, будущего мужа Аллы Пугачёвой. По её словам, Галкин сразу заинтересовался ею, был рад познакомиться и сразу разговорился с привлекательной русскоговорящей израильтянкой. Впоследствии они, как утверждает Елизавета, начали тесно общаться, однако насколько тесно, женщина не уточнила. Вместе с тем, она отметила, что долгое время они поддерживали отношения на расстоянии, якобы она даже была знакома с матерью Максима, которая хорошо относилась к ней.

Позже Елизавета даже написала книгу по мотивам общения с молодым юмористом Галкиным. Главный герой её романа – известный российский артист Сергей Орлов, который закрутил роман в Израиле с местной жительницей по имени Лена. Сама Елизавета не скрывает, что в основу произведения были положены реальные события из их с Максимом отношений. В числе прочего, в книге говорится, что от порочной связи с Орловым у Лены родилась дочь. Узнав о внебрачном ребёнке, артист решил порвать с любовницей.

На самом деле у Елизаветы также есть дочь, которая родилась аккурат в то время, когда у неё завязались очень тесные отношения с Галкиным. Не исключено, что этот фрагмент романа был списан с реальной жизни, и у мужа Аллы Пугачёвой действительно была внебрачная дочь в Израиле. Таинственности этому добавляет тот факт, что женщина воспитывает девочку без отца, личность которого предпочитает не раскрывать. Сама Елизавета признаёт, что большая часть книги описывает действительные события из её жизни, но всё ещё продолжает держать интригу относительно того, что в ней является правдой, а что – художественным вымыслом.

Как утверждает Елизавета, Галкин продолжал общаться с ней даже, когда тесно общался и имел любовные отношения с Аллой Пугачёвой. Якобы они созванивались, переписывались, договаривались встретиться, когда он был в Москве. В итоге же во время очередных гастролей в Тель-Авиве в середине «нулевых» Максим, по словам Елизаветы, проигнорировал её и не сообщил о встрече. Женщина же решила «подкараулить» экс-возлюбленного на одном из концертов, предусмотрительно взяв с собой маленькую дочь и рукопись готовой почти биографической книги с романтическим названием «Мимо ангел пролетел. Лишь крылом коснулся».

Выяснилось, что в Израиль в этот раз Галкин прилетел не один, а уже с Аллой Борисовной в статусе его новой дамы сердца. Елизавета утверждает, что, увидев её, Максим сразу испугался и попытался скрыться, но она догнала его и показала дочь, а также передала экземпляр своего романа. Позже Галкин заявлял журналистам, что описанная в книге история выдумана, хотя вынужден был признать, что долгое время поддерживал связь с Елизаветой. Что заставило артиста общаться с обычной фанаткой из Израиля, он не уточнил. Сама же названная «экс-любовница» Галкина считает, что шоумен боялся, что Пугачёва не простит ему связи с поклонницей. Сейчас же, когда артист женат на Примадонне и имеет двух детей, Елизавета и внебрачная дочь в Израиле могут разрушить брак юмориста. Совершеннолетняя наследница Галкина в любой момент может заявить свои права на родство с супругом Пугачёвой, что непременно внесёт разлад в отношения звёздной пары.