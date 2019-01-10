«О наболевшем»: Самбурская может быть придирчива к размеру гениталий парня – фанаты

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Настасья может быть одинока именно из-за собственных предпочтений, считают поклонники. В особенности, по их мнению, это касается размера половых органов молодого человека.

В своем аккаунте в Instagram Настасья Самбурская опубликовала шуточное фото, на котором она якобы показывает маленький размер мужских гениталий и говорит по телефону с Анастасией Ивлеевой. Мем о 15 сантиметрах известен почти всем, кто зарегистрирован в социальных сетях. По всей видимости, и Настасья решила подключиться к этой шутке.

«Настюшке набрала, поболтать, проконсультироваться (кошечка, прости))))», - подписала публикацию звезда.

Ивлеева отреагировала достаточно положительно и посмеялась над шуткой, что свойственно для ее мировоззрения и спокойного восприятия шуточных публикаций в свой адрес. Однако поклонники увидели в этом совершенно другой посыл и Самбурская на самом деле якобы опубликовала пост «о наболевшем». Некоторые из них считают, что Настасья может быть придирчива к размеру гениталий парня и потому на данный момент якобы одинока.

Актриса действительно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз и старается оставить ее «за кадром». Однако все-таки некоторые назойливые фанаты стараются что-то выяснить и строят множество догадок на этот счет. Так, по их мнению, Самбурская на данный момент без отношений не из-за тяжелого графика или нежелания встречаться с кем-либо, а именно потому, что ее личные предпочтения в размере мужского достоинства не сходятся с реалиями, которые встречаются ей на жизненном пути.

Догадки подобного рода построены только на публикации, которую имела смелость выложить Настасья. Однако сама она никак не комментирует ситуацию и, наверняка, как обычно готовит «доску позора» для людей, стремившихся ее оскорбить или влезть в ее личное пространство самым грубым образом.